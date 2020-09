Cuatro sistemas, incluyendo la Tormenta Tropical Paulette, están girando en los trópicos.

La tormenta tropical Paulette se formó el lunes por la mañana a 1.205 millas al oeste de las islas de Cabo Verde.

Paulette se está moviendo de oeste a noroeste a 3 millas por hora con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora.

No se espera que la tormenta tropical afecte a Florida.

La temporada de huracanes de 2020 sigue estableciendo récords. Paulette es ahora la primera tormenta “P” registrada, superando a Philippe, que se formó en septiembre de 2005.

Paulette becomes the earliest P storm on record beating out Philippe from 2005. T.D. 18 likely to form later today. https://t.co/q9FpZLYrXv

— Jonathan Kegges (@JonathanKegges) September 7, 2020