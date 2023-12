Shakira visitó el Art Basel Miami pero su hijo Sasha fue el centro de atención

El Art Basel de Miami Beach se convirtió, como es costumbre, en el punto de encuentro de famosos y amantes del arte. Entre esos, destacó la visita de la colombiana Shakira, quien acudió a la feria con su hermano Tonino y su hijo Sasha.

Las miradas que debían centrarse en la famosa cantante se volcaron hacia el hijo de Piqué por un motivo de lo más peculiar. El pequeño con sus actitudes demostró que puede llamar la atención tanto o más que su madre.

Sasha, que apareció todo vestido de negro, se deleitó durante todo el paseo por la exhibición ‘Spectrum Miami’, que se realizó en el Mana Wynwood Convention Center.

Lo cierto es que el niño estuvo todo el tiempo tomando fotos y videos de sus cuadros favoritos. Esto demostró su curiosidad por el mundo artístico, por lo que se robó la atención de los presentes.

Shakira fue puras sonrisas

El hermano de Sasha, Milan, no los acompañó en esta ocasión. Sin embargo, eso no fue motivo para que Shakira no sonriera con todos sus admiradores y asistentes en la feria.

Esta alegría de la barranquillera demostró que continúa con su vida en Miami, donde reside desde el pasado mes de abril. Incluso después del millonario pago que tuvo que hacer a la Hacienda española por el caso de fraude fiscal hace menos de un mes, la intérprete de “El Jefe” se ve muy contenta.

Para este plan, Shakira lució un estilismo informal y urbano. Optó por usar una camiseta en color verde militar con un dibujo estampado y unos pantalones anchos, en la misma tonalidad. También resaltó un cinturón elástico con cordones que le dieron el toque especial a su look.

Mientras Sasha contemplaba las obras, la cantante se reunió con la artista plástica Yei Duran, con quien mantiene una amistad desde hace varios años.

Este encuentro quedó inmortalizado en diversas fotografías que se encuentran en redes sociales. Aunque no sepamos de qué hablaron, se pudo notar que ambas estaban muy divertidas soltando carcajadas.