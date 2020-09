Cientos de simpatizantes mostraron su respaldo al candidato republicano con una caravana de botes y navegaron con banderas y carteles en Labor Day, desde Jupiter hasta la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Thousands of defiant Trump supporters take part in huge MAGA boat parades https://t.co/gfMy5cKSqZ

— Daily Mail US (@DailyMail) September 8, 2020