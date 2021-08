Este viernes 6 de agosto marca otro día de problemas de viaje para los pasajeros de Spirit Airlines en vuelos de entrada y salida de Florida.

Hasta este viernes por la mañana, se cancelaron 15 vuelos de llegada y nueve vuelos de salida en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Reseñó WSVN.

Spirit Airlines culpa a los desafíos operativos, como el clima, las interrupciones del sistema y la escasez de personal.

En todo el país, el viernes se cancelaron 253 vuelos.

We are experiencing operational challenges in some areas of our network. Before going to the airport, check your email and current flight status here: https://t.co/yuPJDPxeNu. The fastest way to receive assistance is to visit our webchat: https://t.co/QnlZcUCMtk. pic.twitter.com/E176h8KHjN

— Spirit Airlines (@SpiritAirlines) August 2, 2021