Otro vuelo caótico de Frontier Airlines: mujer “poseída” comenzó a gritar en el avión

Viajar suele ser de las experiencias más placenteras. Desconectarse y conocer otros destinos interesantes dan un sensación de bienestar que no tiene precio, pero no siempre los planes resultan tan perfectos como se piensan. Los imprevistos y las situaciones más descabelladas pueden ocurrir en cualquier momento, tal como les pasó a los pasajeros de un vuelo de Frontier Airlines.

1161. El número del vuelo no despertó sospechas entre los viajeros que se dirigían desde Houston hacia Denver, el pasado 16 de noviembre. El “checking” se realizó normal y al abordaje también pero todo cambió cuando en pleno vuelo una mujer comenzó a gritar sin ningún motivo. El sonido era ensordecedor y era peor mientras el resto de pasajeros intentaba retenerla en su asiento.

La mujer pedía que no la sujetaran, tampoco que maltrataran sus brazos pero no dejaba de moverse de manera extraña y gritar como desesperada. En un momento, se vio saltando entre los asientos para escapar del avión de Frontier Airlines. Otra viajera no dudó en reaccionar al momento y comenzó a predicar, como intentando realizar un “exorcismo” a la inquieta pasajera.

En cuestión de minutos el caos se apoderó del avión. La tripulación intentaba recuperar el orden haciendo un llamado a los pasajeros. “Damas y caballeros, todos tomen asiento, por favor”, exclamaba la azafata mientras buscaban la forma de tranquilizarla. Otra mujer tomó por sus brazos a la desobediente y exclamó unas palabras en voz alta para intentar calmarla.

“Esto no ha pasado porque sí, esto tiene una razón… hay un verdadero diablo que quiere matar a todos y cada uno de ustedes, también a sus familiares. Esta mujer no está en sí, ella está poseída”, concluyó la predicadora. Sin embargo, la mujer alzaba sus brazos y reclamaba a quienes seguían grabándola con sus celulares.

El vuelo finalmente debió desviarse a Dallas donde la protagonista del momento caótico fue atendida por personal médico. La compañía Frontier Airlines no se pronunció tras el suceso.

NEW: “Possessed” woman starts screaming and climbing over seats on a Frontier Airlines flight, claiming she was kidnapped.

After the situation briefly calmed down, one woman got up and declared that the woman was “possessed” and started singing gospel music.

“Stop blocking me!… pic.twitter.com/5yfo95h69h

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 21, 2023