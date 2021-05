Una azafata perdió presuntamente dos dientes al ser agredida físicamente por un pasajero en un vuelo del fin de semana.

El suceso se encuentra entre los ejemplos más atroces del comportamiento rebelde y peligroso por parte de los pasajeros aéreos.

El incidente se produjo a bordo del vuelo 700 de Southwest de Sacramento a San Diego, California, el 23 de mayo.

Un portavoz de Southwest a USA Today que “el pasajero ignoró repetidamente las instrucciones estándar durante el vuelo y se volvió verbal y físicamente abusivo al aterrizar”.

El sindicato de asistentes de vuelo de la aerolínea dijo que hubo 477 incidentes de mala conducta de pasajeros en los vuelos de Southwest entre el 8 de abril y el 15 de mayo, incluido un domingo en la mañana en un vuelo que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de San Diego.

“El fin de semana pasado, uno de nuestros auxiliares de vuelo fue agredido gravemente, lo que provocó lesiones en la cara y la pérdida de dos dientes”, escribió Lyn Montgomery, presidente de TWU Local 556, en una carta al director ejecutivo de Southwest, Gary Kelly.

