Arruinó la magia: hombre se desnudó en la icónica “It’s a Small Word” de Disney

Asistir a Disney es el sueño de muchas personas, y cómo no, si este lugar mágico representa las ilusiones de la infancia. “El lugar más feliz de la Tierra” tiene reglas muy estrictas para garantizar la diversión de sus visitantes, sin embargo, nunca falta quien las rompa de maneras inesperadas.

Recientemente, exempleados de los parques revelaron los sucios secretos que guardaban sobre algunos usuarios. Anécdotas que van desde hacer necesidades fisiológicas en los rincones hasta niños vomitando en las atracciones.

También hay casos más atrevidos, como el de un joven que se lanzó desde un puente a una laguna en Epcot. La “travesura” le salió bastante cara ya que le prohibieron la entrada a los parques por un año.

Hasta ahora, estas ocurrencias pueden parecer divertidas. No obstante, el 26 de noviembre, un hombre fue mucho más allá y se quitó la ropa para pasear por la icónica atracción “It’s a Small World” de Disney en California.

Streaker on it’s a small world in Disneyland stripped in the ride and began walking around. He has been escorted naked from the park.

Video credit @iheartdisneyland on Instagram pic.twitter.com/0B7pwfA6BB

— Disney Food Blog (@DisneyFoodBlog) November 27, 2023