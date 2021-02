El golfista Tiger Woods salió bien librado, del accidente que sufrió el martes, en el que estrelló un carro que manejaba en las afueras de Los Ángeles, California.

En el hecho Woods de 44 años de edad sufrió lesiones en sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Harbor-UCLA Medical Center, especializado en traumatología, donde tuvo una larga intervención.

Woods sufrió fracturas abiertas en la parte superior e inferior de los huesos de la tibia y el peroné y lesiones adicionales en los huesos del pie y el tobillo

El médico que llevó a cabo la intervención quirúrgica del golfista Anish Mahajan, dio los detalles sobre que se le hizo durante la operación que llevó varias horas.

“Las fracturas tuvieron que ser estabilizadas mediante la inserción de varillas y una combinación de tornillos y clavos”, dijo Mahajan.

Indicó además, que los demás signos vitales del jugador estaban en perfecto estado.

“Él está actualmente despierto, receptivo y recuperándose en su habitación del hospital”, agregó el galeno en su informe a los medios de comunicación. “No hay más actualizaciones en este momento”.

Para el periodista deportivo, Andy Scholes, no le sorprendió el accidente que sufrió el múltiple campeón de golf, lo que generó fuertes reacciones en las redes sociales.

“Aturdido, supongo, pero no del todo sorprendido”, dijo Scholes mientras cubría el incidente para la cadena CNN.

Scholes indicó que esta no es la primera vez que Woods está involucrado en un hecho de este tipo.

Sorry didn’t mean for it to come out that way

— Andy Scholes (@AndyScholesCNN) February 23, 2021