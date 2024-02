Cuatro tornados tocaron tierra en Miami y Broward este domingo

Las tormentas que azotaron el sur de Florida durante este domingo 18 de febrero fueron más agresivas de lo que se pudo percibir. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) había alertado sobre fuertes lluvias y posibles inundaciones, no se informó sobre posibles tornados, por lo que este fenómeno tomó desprevenidos a varios habitantes de Miami y Broward.

Las autoridades del NWS de Miami indicaron este lunes en horas de la tarde que, tras una revisión exhaustiva de los datos y revisión en campo, pudieron confirmar que “cuatro tornados tocaron tierra en la tarde del 18 de febrero de 2024”. A través de su cuenta en X, antes Twitter, ofrecieron detalles de cada suceso.

El primer tornado ocasionó daños menores a la vegetación en Krome Ave, a cuatro millas al norte de la intersección con SW 8th Street, a las 2:57 p.m., según los datos del NWS. Se desconoce la intensidad pero un conductor pudo captar en imágenes el fenómeno cuando cruzaba la avenida.

Luego, el segundo aterrizó entre las 3:20 y 3:25 p.m., y recorrió unas 3,6 millas de Miramar y Pembroke Pines, en el condado de Broward. Solo se reportaron varios árboles arrancados de raíz y ramas cortadas.

Cooper City, Davie y Plantation también resultaron afectadas por un tercer tornado, el cual se registró entre las 3:33 y 3:41 p.m. Afortunadamente, no provocó daños mayores ni heridos, excepto algunos estragos en la vegetación.

El cuarto y último tornado sí ocasionó perjuicios en un vecindario residencial de Oakland Park, tras volcar varios automóviles. Este evento se presentó a las 3:55 p.m.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Key West también confirmó la presencia de un quinto tornado este domingo, cuando pasó por “Cudjoe Key a través de Torch Keys”. Mediante su cuenta en X, compartieron un video en el momento en que toca el agua y también otras imágenes de daños causados a una residencia.

A confirmed tornado moved across Cudjoe Key through the Torch Keys today. Ryan Burke captured this video as it moved through Cudjoe Bay, and David Dale McCue observed damage on Cudjoe. A team from @NWSKeyWest went to survey the damage, and a storm report will be available soon. pic.twitter.com/SUv65Aa3ms

— NWS Key West (@NWSKeyWest) February 19, 2024