Trump exigió renuncia del director de OMS por ‘encubrir’ a China en pandemia del coronavirus

Donald Trump​ utilizó sus redes sociales para criticar a la Organización Mundial de la Salud por su manejo de la pandemia del nuevo coronavirus​.

El presidente de los Estados Unidos calificó como «defectuosa» la recomendación del organismo de mantener las fronteras abiertas a China, reportó Infoabe.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump escribió: «La OMS realmente lo arruinó. Por alguna razón, financiada en gran parte por los Estados Unidos, pero muy centrada en China. Le daremos un buen aspecto. Afortunadamente, rechacé sus consejos para mantener nuestras fronteras abiertas a China desde el principio. ¿Por qué nos dieron una recomendación tan defectuosa?».

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020