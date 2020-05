¡Una lamentable noticia! Fallece Jerry Stiller, padre del actor Ben Stiller

El mundo del espectáculo está de luto tras la noticia del fallecimiento del cómico y actor Jerry Stiller, quien murió a la edad de 92 años, según difundió diariolasamericas

A través de las redes sociales, su hijo, el también actor Ben Stiller confirmó la noticia e informó que su padre falleció por causas naturales

Su hijo tuiteó: «Me entristece anunciar que mi padre, Jerry Stiller falleció por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y un esposo dedicado a su mujer Anne durante 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero, papá»

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020