Las personas infectadas con la variante Delta del coronavirus tienen el doble de riesgo de hospitalización en comparación con versiones anteriores del virus, según un gran estudio de Inglaterra publicado el viernes en The Lancet Infectious Diseases.

“Este gran estudio nacional encontró un mayor riesgo de ingreso hospitalario o asistencia a la atención de emergencia para los pacientes con COVID-19 infectados con la variante delta en comparación con la variante alfa. Los resultados sugieren que los brotes en poblaciones no vacunadas podrían generar una carga mayor en los servicios de salud que la variante alfa”, se lee en la investigación.

El estudio confirma una investigación anterior que sugirió que la variante altamente infecciosa podría conducir a un mayor riesgo de hospitalización, incluida una investigación de Escocia publicada en junio.

