El intercambio de monedas virtuales para escapar de las regulaciones bancarias y contribuir con el lavado de dinero ha sido incluido por el Comando Sur en la enorme lista de investigaciones que se hacen sobre las actividades ilícitas del régimen de Maduro. El Jefe del Comando Sur, Almirante Craig Faller reveló el porcentaje actual de intercambio de Criptomonedas en el hemisferio asegurando que el aumento en las transacciones digitales tendría relación con el entramado criminal de Maduro. Sus palabras fueron pronunciadas en el evento organizado por @ASCOA el Council of The Americas donde además participó la Embajadora Jean Manes, subcomandante civil del Comando Sur de EEUU 🇺🇸 @Jeanmanes ¿Qué hace que Maduro siga en el poder? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué no han funcionado los esfuerzos de Estados Unidos hacia Venezuela? Estas preguntas, que se hacen a diario los venezolanos, se las formuló a sí mismo, el propio Almirante Faller. Mira sus contundentes respuestas y el análisis profundo que hace al entramado criminal que sostiene a Maduro. El evento fue moderado por Eric Farnsworth, Vice Presidente, Americas Society/Council of the Americas @ericfarns. Se trató de una discusión sobre las actuales amenazas al hemisferio. Fuente: @gabyperozoc