Video de seguridad graba a Nikolas Cruz agrediendo a un agente dentro de la cárcel

Un video de una cámara de vigilancia de la Oficina del Sheriff de Broward muestra una parte de la pelea del 13 de noviembre de 2018 entre el tirador confeso de Parkland, Nikolas Cruz y el sargento Raymond Beltrán.

Posteriormente, Cruz fue acusado de intento de agresión agravada de un agente de la ley con un arma, golpear a un oficial de la ley, privar a un agente de medios de protección e intento de uso de un arma de autodefensa, taser.

We have obtained video of confessed Parkland shooter Nikolas Cruz attacking a Broward Sheriff's deputy inside the jail. He punches the deputy and grabbed his taser. The altercation lasted nearly a minute. @DCohenNEWS @wsvn pic.twitter.com/7n4zHTxF6O

— Brian Entin (@BrianEntin) January 30, 2020