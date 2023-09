Walmart diseña nuevos carritos de supermercado y muchos los odian

Walmart, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, intentó sorprender a sus usuarios y diseñar un carrito especial de compras. Sin embargo, algunos no tomaron este cambio de una forma positiva.

En redes sociales, algunos usuarios han criticado el nuevo modelo por considerarlo más incómodo que el anterior. Y es que cuando la empresa anunció los nuevos shopping carts, en julio, las expectativas fueron muy altas.

Poco a poco, estos carritos se han ido distribuyendo en algunas sucursales, a lo largo del país. Lo que no esperaba la cadena era que iba a recibir un feedback negativo sobre las ideas que desarrollaron con la intención de beneficiar a sus clientes.

La multinacional de tiendas compartió un video en sus redes sociales para mostrar las nuevas características de los carritos. En el audiovisual, se observó cómo uno de los empleados lo maniobra fácilmente.

Walmart customers on social media criticized a new design for shopping carts the company implemented in a single Kentucky store. https://t.co/3igHIMBSEC

— USA TODAY (@USATODAY) September 1, 2023