West Dade Center: ¿Busca empleo? No se pierda el reclutamiento de personal en Kendall Toyota

El West Dade Center continúa trabajando al servicio de la comunidad, en esta ocasión les traemos la información de grandes eventos.

Por Maria Elena Anderson

El 22 de Enero en Kendall Toyota, habrá un gran reclutamiento de personal y nuestra representante Linabel Martinez estará esperándolos para ayudarlos en el proceso de selección, pregunte por ella al llegar y diga que usted va de parte del West Dade Center, este es su primer paso hacia el éxito.

También tenemos varios programas de estudios para los cuales usted puede calificar y puede recibirlos completamente gratis, de acuerdo a sus recursos económicos.

Si antes no tuvo a oportunidad de estudiar este es el momento de hacerlo, recuerde que nunca es tarde y puede tener un carrera que aumentará sus ingresos y cambiará totalmente su estilo de vida.

Como siempre les ponemos a su disposición la lista de empleos que cambia cada semana, aquí puede encontrar lo que usted estaba buscando.

Esto y mucho más tiene el West Dade Center para la comunidad de Miami-Dade.

WEST DADE CENTER

8485 SW 40TH STREET 2ND Floor Miami FL 33155

PH: 305-228-2300 Monday – Friday 8:30 AM – 4:00 PM

Contact Position Place Salary Alejandro Soltura & Teresita Roque: Laminator Doral $ 11.50- 12.00/hr Electrician Doral $ 11.50 – 12.00/ hr Finisher Doral $ 13.00 – 16.00 / hr Pool Maintenance Coral Gables $12.00 / hr Delivery Assistant Doral $9.50 / hr Maintenance Doral $9.00 / hr Tent Installer Doral $10.00 / hr Linabel Martinez: Parts Specialist Kendall $ 800.00 Bi weekly + Commission + full benefits Administrative Assistant Kendall $ 11.00/ hr + Full Benefits Porters (automotive) Kendall $ 11.00/ hr + Full Benefits Appt Coordinator and BDC Specialist Kendall $ 11.00/ hr + commission + full benefits Vehicle Cleaners Doral $ 10 / hr + $500-800 Monthly Performance Bonus Miriam Fernandez: Hotel Housekeeping Doral $10.50 / hr Janitorial Services Kendall Area $ 11.00 / hr Mario Sanchez: Security Supervisor Different areas $ 11-16.00 / hr Security Guards Different areas $ 9.50-12.00 / hr

JANITOR AND HANGAR CLEANER

Miami International Airport

Monday to Friday

Due to the nature of job Spanish Only is accepted

Employer will conduct a background check and Drug Test

$12.00 per hour

Full time position

West Dade Center: 8485 SW 40 Street, 2 nd Floor, Miami FL, 33155

Contact Person: Linabel Martinez 786-264-4875

Email: [email protected]

=============================================================================

HIRING EVENT ON WEDENESDAY, JANUARY 21, 2020

FROM 10:00 A.M. TO 1:00 P.M.

WEST KENDALL TOYOTA

CONTACT PERSON: LINABEL MARTINEZ 786-264-4875

13800 SW 137 TH Ave, Miami, FL, 33186

Administrative Assistant

Appointment Coordinators / BDC Specialist

Sales Professionals

Parts Specialist

Porters

Enjoy a competitive compensation and benefits package, among the best in the industry, including:

3 Weeks Paid Time-off

50% 401K Employer Match

Health, GAP, Life, Dental, Vision, and Disability Insurance

Contact Person: Linabel Martinez 786-264-4875

Email: [email protected]