Netflix, la gran plataforma streaming es también una máquina para generar romances de ensueño y dramas amorosos en la pantalla, también fuera de ella.

La compañía de streaming posee un gran catálogo con producciones repletas de estrellas que, en algunos casos, han encontrado el amor en el set.

¡Conoce cuáles son las 10 parejas de la vida real que nacieron de Netflix!

María Pedraza y Jaime Lorente

Flechados en La casa de papel y Élite. Tras el boom de La casa de papel, se comenzó a notar que eran algo más que simples compañeros de reparto. En 2019 volvieron a trabajar juntos en la película de Netflix, A quién te llevarías a una isla desierta. En enero de 2021 dieron señas de que habían terminado su relación.

Samira Wiley y Lauren Morelli



Si bien no estuvieron juntas en escena (porque Morelli es la guionista y productora), ambas fueron compañeras de equipo en Orange is the New Black. De hecho, Morelli estaba casada con Steve Basilone cuando comenzó el rodaje de la serie, pero acabó divorciándose luego de haberse enamorado de Wiley. En 2016, se declaró lesbiana. Se casaron el 25 de marzo de 2017 y Morelli dio a luz a la primera hija de la pareja.

Maca García y Yankel Stevan

De Control Z, Natalia y Raúl se convirtieron en una pareja real mientras grababan la serie mexicana. Yankel se puso muy nervioso cuando tuvieron la primera lectura de guion. Enseguida notaron la química entre ambos. Después de dos semanas, decidieron enfrentarlo.

Natalia Dyer y Charlie Heaton



El amor de Nancy y Jonathan en Stranger Things no solo se mantuvo delante de cámaras. Los actores de la serie más popular de Netflix se enamoraron durante el rodaje y comenzaron a salir. Hasta ahora siguen juntos, a pesar de que no se dejan ver demasiado cuando están en pareja. Lo hicieron público en la entrega de premios de la SAG en 2018.

Joey King y Jacob Elordi



En la película The Kissing Booth, sus personajes son amigos que no pueden seguir escondiendo sus sentimientos y se enamoran. Básicamente fue lo mismo que sucedió con la vida real de los actores. Están en pareja desde el comienzo del rodaje de la película y son realmente adorables. Estuvieron juntos entre 2019 y 2019.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer

Los dos se posicionaron como una de la pareja favorita (además de las más atractivas) para sus fans y era muy habitual verlos compartir momentos muy llamativos juntos en sus redes sociales. Aunque sus apariciones eran cada vez menos habituales y desde ese momento, comenzaron a surgir las dudas de si algo estaba pasando entre los dos.

Lali Espósito y David Victori

Trabajaron juntos en Sky Rojo. Aunque se decía que la argentina salía con su coestrella Miguel Ángel Silvestre, las imágenes fueron contundentes y mostraron la relación de Lali con el productor de la serie (ex de Ana de Armas)

Jaz Sinclair y Ross Lynch

Se conocieron en La aventuras de Sabrina, pero llevaron su romance en privado. Se dejaron ver en la alfombra roja del show de Balmain en enero de 2020.

Brandon Flynn y Miles Heizer

Dos de los protagonistas de las cintas de Hannah Baker en 13 Reasons Why estuvieron saliendo por un tiempo. Su relación fue breve, e incluso se rumoreó que fue una estrategia por parte de los productores de la serie, pero la realidad es que sentimientos de amor fugaces se conjugaron entre ellos por un momento.

Alison Brie y Dave Franco



Si bien no los vimos actuar juntos en carne y hueso, ambos actores han prestado sus voces para la serie BoJack Horseman. Lo curioso es que no han empezado a salir gracias a que estuvieron trabajando juntos con Netflix, sino que la pareja está casada desde 2012. ¡Al menos celebremos que el trabajo no los separó!

Como la mayoría de las relaciones en Hollywood y el espectáculo en general, varias de esas conexiones fueron breves. Sin embargo, algunas han llegado al altar y tener hijos.

De lo que no hay ninguna duda es de que estos romances Netflix han sido épicos.