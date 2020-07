Heroes con todo tipo de estilos, edades y modales para el mes más caluroso del año en agosto en Netflix.

Por redacción MiamiDiario

Netflix incluye en su catálogo su nueva incursión en terrenos superheroicos, ‘Proyecto Power’, las dos primeras temporadas de ‘Cobra Kai’ y al Terminator vetusto de ‘Génesis’, reportó Xataka.

Pero hay mucho más, claro: la primera parte de la quinta temporada de ‘Lucifer’ y documentales para todos los gustos.

Una vez más, Netflix pone sobre la mesa el catálogo más amplio de novedades de todas las plataformas de streaming. Abundancia de productos dirigidos a los pequeños de la casa y procedentes de todos los rincones del mundo (incluída España, que destaca este mes con la tercera temporada de ‘Alta mar’ y la comedia geek ‘Orígenes secretos’). Estas son todas las novedades de la plataforma para el mes de agosto.

Catálogo de nuevas series

‘Lucifer’ – T5 (Primera parte)

Parece que al final ‘Lucifer’ no acaba en esta quinta temporada, ya que en junio se confirmó una sexta y última temporada.

De momento tenemos la quinta, que llegará en dos tandas que sumarán nada menos que 18 episodios.

Este personaje nacido de las páginas del cómic ‘The Sandman’ y que pronto recibió su propia serie ha ido combinando en sus historias sátira satánica, argumentos de policiaco procedural y mucho fuego del infierno.

‘Cobra Kai’ – T1 y T2

Este spin-off de ‘Karate Kid’ con sus actores originales y una curiosa metaficción medio nostálgica, medio todo lo contrario, era uno de los productos abanderados de Youtube Premium.

Cuando el proyecto de Google acabó cediendo y reconociendo que no podía competir con los gigantes del streaming en cuanto a contenido propio tradicional, la serie acabó en Netflix.

‘Mi aterrizaje perfecto’ (1/08)

‘Sam Jay: 3 in the Morning’ (4/08)

‘The Rain’ T3 (6/08)

‘The Seven Deadly Sins’ T4 (6/08)

‘Sunset: La milla de oro’ T3 (7/08)

‘Las nuevas leyendas de Mono’ T2 (7/08)

‘Fiesta de palabras: Canciones’ (7/08)

‘Alta Mar’ T3 (7/08)

‘Niquelao México’ T2 (7/08)

‘Magos: Cuentos de Arcadia’ (7/08)

‘The Big Show Show’ episodio especial (10/08)

‘3%’ T2 (14/08)

‘Glow Up’ T2 (14/08)

‘El robo del siglo’ (14/08)

‘Teenage Bounty Hunters’ (14/08)

‘Glitch Techs’ T2 (17/08)

‘Los DeMarcus: El cantante y la Miss’ (19/08)

‘Biohackers’ (20/08)

‘El timador timado’ (20/08)

‘Lucifer’ T5, parte 1 (21/08)

‘Extratelestre’ (21/08)

‘Cleptómanas’ T2 (25/08)

‘Emily y su laboratorio de las maravillas’ (25/08)

‘Aggretsuko’ T3 (27/08)

‘Cobra Kai’ T1-2 (28/08)

Películas de estreno

‘Proyecto Power’

‘La vieja guardia’, el mes pasado, fue solo el primer paso: Netflix está decidida a subirse al carro de las ficciones superheroicas, y lo hace con la historia de una droga que concede poderes al azar durante solo cinco minutos a quien la consume.

Por supuesto, eso desata una ola de crímenes que los protagonistas de ‘Proyecto Power’ (Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y Dominique Fishback) quieren atajar, uno por ética, otra porque no tiene salida, y otro por turbios motivos personales.

‘Terminator Génesis’

Después del plomizo regreso a las esencias que fue ‘Destino oscuro’, lo cierto es que ‘Génesis’ ha acabado revalorizándose en el recuerdo de los espectadores.

Siendo las dos un par de verbenas sin ningún sentido, al menos ‘Génesis’ tenía una agradable autoconsciencia, unos aires de estrafalario blockbuster chino, una asumida personalidad de subproducto de alto presupuesto y un giro en el lore de la franquicia que, francamente, no nos vimos venir.

‘Terminator Génesis’ (1/08)

‘Instinto básico’ (1/08)

‘Land of the Dead’ (1/08)

‘Where’s the Money’ (1/08)

‘Duplicity’ (1/08)

‘Nutty Professor II – The Klamps’ (1/08)

‘Supermonstruos – La nueva clase’ (1/08)

‘Rise of the Legend’ (1/08)

‘Igor’ (1/08)

‘Breaking the Bank’ (1/08)

‘Bumblebee’ (2/08)

‘Slender Man’ (3/08)

‘La monja’ (4/08)

‘Cory Bólidos – Campamento de verano’ (4/08)

‘Los vigilantes de Malibú: La nueva ola’ (4/08)

‘Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo’ (5/08)

‘Work it: Al ritmo de los sueños’ (7/08)

‘Berlín, Berlín – La novia se fuga’ (7/08)

‘Más aventuras sobre ruedas en el espacio’ (7/08)

‘Gunjan Saxena: La chica de Kargil’ (12/08)

‘Una chica fácil’ (13/08)

‘Proyecto Power’ (14/08)

‘Los Octonautas y las cuevas de Sac Actun’ (14/08)

‘Intrépido’ (14/08)

‘Profesores al ataque’ (17/08)

‘Crímenes de familia’ (19/08)

‘Fuego negro’ (21/08)

‘Una noche de locos’ (21/08)

‘Orígenes secretos’ (28/08)

‘En plan estrella de rock’ (28/08)

Nuevos documentales y especiales de comedia

‘John Was Trying to Contact Aliens’

Solo 16 minutos dura este fascinante corto documental que cuenta la historia de** John Shepherd, empeñado durante treinta años en transmitir música al espacio exterior**. Un SETI de un solo hombre que no llegó a nada… salvo al descubrimiento de algo que tenía mucho más cerca de lo que creía.

‘Superconectados – La ciencia que se esconde detrás de todo’ (2/08)

‘Inmigration Nation’ (3/08)

‘Mundo Misterio’ (3/08)

‘Sam Jay – 3 in the Morning’ (4/08)

‘Anelka el incomprendido’ (5/08)

‘¿Dónde se esconden los más buscados?’ (5/08)

‘Nasha Natasha’ (6/08)

‘Fauna minúscula’ (7/08)

‘Stars in the Sky’ (7/08)

‘Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids’ (11/08)

‘(Contra)Indicado’ (12/08)

‘High Score’ (19/08)

‘John Was Trying to Contact Aliens’ (20/08)

