Charles T. Johnson había trabajado durante 16 años como vendedor en una tienda Home Depot de la zona de Fort Lauderdale, hasta que fue despedido en 2004 por no presentarse al trabajo.

Johnson, que es negro, demandó a la gigantesca cadena de suministros para la construcción de viviendas por discriminación racial por su despido, pero perdió.

Incluso se le condenó a pagar las costas judiciales de la empresa, que ascendieron a 2.922,57 dólares, según consta en los registros judiciales.

Complete more home improvement projects with savings on select power tools and accessories from Home Depot's online only Special Buy of the Day! https://t.co/MM9NznZiD2 pic.twitter.com/tHCCgwwKcI

— The Home Depot (@HomeDepot) April 8, 2021