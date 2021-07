No es un secreto el cambio de figura que ha presentado Adamari López en los últimos meses, y la revista People le preguntó sobre los detalles de su radiante cambio físico.

“A mucha gente le ha parecido muy rápido pero tengo ya dos años tratando, desde que me uní con WW”, cuenta la actriz y presentadora puertorriqueña, quien ha adelgazado un total de 21 libras.

“Al principio fue frustrante no ver que pasara tan rápido”, confiesa López, quien en los primeros cinco meses bajó 10 libras. “Después vino la pandemia y volvía para atrás”.

Aún así, siguió adelante. “Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco”, confiesa. “Y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho”.

Como todas las personas, ha tenido momentos de debilidad, pero Adamari López sigue enfocada en tener un estilo de vida saludable. “A veces pensaba que no podía, pero al final es constancia, sacrificio”.

¿Qué come en un día? “Me como un huevo hervido en la mañana, o un huevo en cualquier presentación como principal alimento. Tomo agua o un poquito de jugo de naranja natural. Esto es de lunes a viernes cuando estoy en Telemundo”, cuenta López.

“Llego a casa y me como un tercio de taza de arroz con otra proteína y con alguna verdura o ensalada —o con tomate y queso— y mucha agua”, añade.

Disminuir las calorías y carbohidratos en la tarde es importante. “En la noche me tomo un caldito, una sopita, una proteína sola, ya sin arroz”, dice Adamari López. “Ha sido mucha disciplina y ejercicio todos los días. Los fines de semana trato de correr en ayuna, cuando me levanto”.