“Robots con IA” causan revuelo en juego entre Dolphins y Chargers en la NFL

El pasado domingo durante el juego de Chargers-Dolphins de la NFL, hubo un peculiar grupo de “fanáticos” que no pasó desapercibido en el SoFi Stadium, de California. Aunque a simple vista tenían aspecto robotizado, también lucían como personas reales.

Muchos asistentes se sorprendieron de que no pronunciaban palabra alguna y sus rostros eran inexpresivos. Otra característica destacada era una especie de dispositivo en la parte trasera de su cabeza que cubría hasta los oídos. Sin embargo, podían moverse, girar la cabeza, voltear la mirada y caminar como todos nosotros ¿De qué se trató todo esto?

Pues para decepción de muchos, no, no se trataban de extraterrestres haciéndose pasar por humanos, sino de actores. Este grupo de personas acudió al estadio como parte de la promoción de la película de ciencia ficción “The Creator”, que se estrenará el próximo 29 de septiembre.

Los supuestos robots con inteligencia artificial se sentaron en diferentes zonas del estadio y permanecieron inexpresivos durante todo el partido. Este método de promoción tomó por sorpresa al público, que jamás imaginó que se tendrían que sentar junto a estos extraños seres.

Seguramente estos actores tuvieron un trabajo más llevadero que los de la película “Smile”, quienes mantuvieron una sonrisa siniestra durante todo un juego de béisbol en las Grandes Ligas, mientras promocionaban el film. En esta ocasión los actores acudieron durante septiembre de 2022 a los partidos entre Dodgers vs Cardenales, Mets vs Athletics y Yankees vs Medías Rojas.

Looks like the horror movie Smile coming out soon is doing promo stuff at baseball games tonight. Love when movies do stuff like this. pic.twitter.com/ahOepGX2Bm

— Tucker Undale – Private Eye (@FellerSuthern) September 24, 2022