¡Mamba forever! El hermoso gesto de Djokovic a Kobe Bryant en Nueva York

Novak Djokovic se consagró campeón del US Open 2023, su 24° Grand Slam y récord en la historia del tenis. El serbio consiguió la proeza histórica al derrotar a Daniil Medvedev en la final del US Open, logrando así su cuarto trofeo n Nueva York, el primero desde 2018.

Lo que se le había negado en Wimbledon lo pudo conseguir en el US Open. Nole igualó a Margaret Court como los máximos campeones en la historia del tenis en singles. Sin embargo, obtener el Grand Slam número 24, significó mucho más que eso.

Las emociones estaban a flor de piel y se pudo evidenciar cuando Djokovic caminó hacia las gradas para abrazar a su familia. Sin embargo, los gestos no terminaron ahí. En medio de su discurso en la ceremonia de premiación, decidió rendir un homenaje a Kobe Bryant, quien en vida fue su amigo cercano.

Luego de celebrar con su equipo y algunos invitados, Djokovic sorprendió al ponerse una camiseta con una imagen del jugador de baloncesto. En un acercamiento de cámara, se pudo detallar que se trataba de una fotografía de los dos deportistas, con la leyenda “Mamba Forever”.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023