Djokovic conquista su cuarto US Open y hace historia con 24 Grand Slam

Luego del momento del impactante himno de los Estados Unidos, el telón se abrió en el US Open con la jerarquía intacta de Novak Djokovic. Ante la atenta mirada de artistas locales e internacionales, Nole no dio tregua y se quedó con el primer set al imponer sus condiciones frente al ruso Daniil Medvedev con un rotundo 6-3.

Al serbio le alcanzaron 48 minutos para adjudicarse el primer parcial y mantener el objetivo de sumar su vigesimocuarto título de Grand Slam en su carrera. Además, el deseo del balcánico estaba en sumar por cuarta vez el Major del país del norte, ya que se había apoderado del certamen en las ediciones de 2011, 2015 y 2016.

La leyenda de Belgrado argumentó su superioridad en la efectividad de sus servicios, la simplicidad para cerrar los puntos largos y el oportunismo para capitalizar los errores no forzados de su rival.

En la reanudación del pleito, el ruso presentó una batalla mucho más dura. Mejoró el porcentaje con los aces, apeló a su potencia para contrarrestar las 23 ocasiones en las que Djokovic fue a la red. Llevó el segundo set a una definición cargada de tensión y nerviosismo.

No fue casual la reacción del serbio cuando reclamó pelotas al umpire sin argumentos. Su fastidio se reflejó contra las autoridades y la pista del Arthur Ashe del complejo Billie Jean King National Tennis Center. Sobre todo cuando se desparramó en busca de oxígeno para reponerse ante la adversidad. Además, Nole sintió el desgaste frente a un Medvedev que se fue sintiendo cada vez más cómodo para soltar su raqueta.

¿Ganó 24? No importa, se emociona como si fuese el primero 💙

De todos modos, el singlista de Moscú no pudo cerrar el parcial y la leyenda balcánica respondió con autoridad. Con esto, extendió la segunda manga hacia el tie-break, instancia en la que comenzó mejor el ruso con un 3-1 a su favor, pero la técnica de su adversario lo llevó al 5 iguales.

El suspenso se terminó cuando Djokovic se quedó con el parcial por 7-5 en más de una hora cuarenta que duró el set.

Un espectáculo alucinante, dado que la mejora de Medvedev puso contra las cuerdas desde el aspecto técnico y mental a Nole. El ruso tuvo su mejor versión y no le alcanzó. La incógnita se presentaba sobre cómo iba a reaccionar en la reanudación del pleito. Su mirada perdida en el descanso, hacía suponer una resignación que marcaría la tendencia para lo que restaba por jugar.

Las especulaciones se terminaron cuando Medvedev comenzó la tercera manga con una caída que expuso su malestar. Ni siquiera quiso aceptar la ayuda de su adversario para reponerse.

Novak checks on Daniil after a hard fall 🤗

Things you love to see. pic.twitter.com/NR1HaasJp2

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023