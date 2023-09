Luis Rubiales publica carta de renuncia a la Federación Española de Fútbol

El suspendido presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales, anunció el domingo que presentó su renuncia al cargo. La decisión estuvo motivada tras el escándalo por un beso que empañó la consagración de la selección femenina en la Copa Mundial.

A pesar de haber dicho en reiteradas oportunidades que no se retiraría, Rubiales comunicó su dimisión. Para ello publicó un mensaje a través de X, la red social previamente conocida como Twitter.

“Hoy he transmitido a las 21:30 hrs al Presidente en funciones, D.Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido”, dijo al inicio de la carta.

La FIFA había suspendido a Rubiales de su cargo por 90 días, mientras que la fiscalía española abrió una causa judicial por la agresión sexual y otra por coacción, al considerar que Rubiales presionó a Hermoso para que saliera en su defensa.

Defenderé mi honorabilidad.

Defenderé mi inocencia.

Tengo Fe en el futuro.

— Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

El beso que desató la renuncia

El dirigente besó a Jenni Hermoso en los labios sin el consentimiento de la jugadora en la ceremonia de premiación. El incidente ocurrió tras la victoria española por 1-0 ante Inglaterra en la final que se disputó el 20 de agosto en Sidney.

La fiscalía española abrió un caso contra Rubiales, quien podrían afrontar cargos penales luego que Hermoso formalmente le denunció por agresión sexual.

Rubiales ya había sido suspendido de sus funciones por la FIFA debido a su comportamiento en la final.

“Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”, escribió Rubiales.

