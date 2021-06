Marlins de Miami tuvieron un mal comienzo de semana, al tener registro de cero victorias y tres reveses. Pero la situación empezó a componerse este viernes tras vencer 11 a 2 a los Nacionales de Washington.

El venezolano Miguel Rojas tuvo su cuota de responsabilidad, en el triunfo de los peces al conectar su cuarto cuadrangular de la temporada.

El mirandino despachó su estacazo de vuelta completa en el propio primer episodio, en el que los Marlins hicieron cuatro anotaciones.

Un dato curioso fue que Rojas no había tocado la primera base al dar el jonrón, por lo que antes de cruzar a la segunda almohadilla tuvo que devolverse a pisar la base, para que no fuese decretado out por regla.

El outfielder Kyle Schwarber volvió a sobresalir por los Nacionales de Washington al dispar su 13° jonrón en 14 juegos.

Schwarber tiene la segunda mejor marca de vuelacercas en un periodo de 14 partidos desde al menos 1901, solo superado por los 14 de Barry Bonds con San Francisco en 2001.

Kyle Schwarber hit 11 HR in 59 games for the 2020 Cubs.

Kyle Schwarber has hit 13 HR the last two weeks for the 2021 Nationals.@kschwarb12 // #NATITUDE pic.twitter.com/TelMHFdjyl

— Washington Nationals (@Nationals) June 26, 2021