Al menos 60 afganos y cuatro infantes de marina estadounidenses murieron este jueves 26 de agosto en dos explosiones que se registraron en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul.

Una fuente del diario The Wall Street Journal señaló que el enviado de Estados Unidos en Kabul dijo al personal de la embajada durante una sesión informativa que cuatro infantes de marina estadounidenses murieron en el ataque en el aeropuerto de la ciudad y tres resultaron heridos.

Además, un alto funcionario de salud afgano calculó el número de muertos entre los civiles locales en 60, y muchos más están luchando por sus vidas.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que una de las explosiones se produjo cerca de la entrada del aeropuerto y otra a poca distancia de un hotel.

Kirby confirmó en un comunicado que hubo militares estadounidenses heridos y, además, víctimas afganas, pero no precisó el número.

#26Ago #Afganistan @UniNoticias : Esto es lo que se sabe hasta el momento de las explosiones en Kabul – Actualizado 1:45PM ET

En el momento del ataque, los accesos a las puertas del aeropuerto estaban llenos de miles de afganos que temían la persecución de los talibanes porque habían ayudado a los esfuerzos de la coalición liderada por Estados Unidos en el país durante las últimas dos décadas.

El portavoz de los talibanes, Suhail Shaheen, dijo en un mensaje: “Condenamos enérgicamente este espantoso incidente y tomaremos todas las medidas necesarias para llevar a los culpables ante la justicia”.

Este mismo jueves, varias potencias occidentales habían advertido sobre la inminencia de un “ataque terrorista” en el lugar, por lo que algunas aceleraron las evacuaciones de sus ciudadanos y aliados afganos.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021