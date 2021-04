Este jueves la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, encabezará el corte de cinta oficial del recién reconstruido People’s Dock.

Levine Cava estará acompañada por la comisionada del distrito 8 del condado de Miami-Dade, Danielle Cohen Higgins, la directora de Parques del condado de Miami-Dade, Maria I. Nardi, y representantes de Deering Estate y Deering Estate Foundation.

People’s Dock de Deering Estate, un lugar popular entre los lugareños para la observación de aves, manatíes y delfines, así como para hacer picnics y pescar en familia, cerrado desde los daños causados por el huracán Irma, está ahora completamente reconstruido y listo para reabrirse al público.

El muelle, situado justo al este del centro de visitantes de la finca, en la bahía de Biscayne, volverá a permitir el acceso de la comunidad a la bahía y la recreación acuática.

