Asaltaron embajada de EE.UU. en Iraq (+videos)

Seguidores de la milicia chiita en Iraq este martes por la mañana tomaron por asalto la Embajada de Estados Unidos en Bagdad luego de tumbar la puerta de entrada.

Docenas de enojados seguidores de una milicia chií iraquí entraron por la fuerza el martes en el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad tras derribar una puerta.

Según apuntan algunos medios, las fuerzas de seguridad iraquíes habrían lanzado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de manifestantes que se encontraban al otro lado del muro que separa el complejo, denominado “Zona Verde”, y que está fortificada.

Fuentes oficiales han confirmado que el embajador estadounidense ya ha sido evacuado. Por el momento se desconoce si el personal de la embajada seguía dentro del edificio principal.

On the other side of those windows are armed American soldiers. pic.twitter.com/vdUnLq3eMX

El incidente se produjo tras los letales ataques aéreos de Washington que mataron a 25 combatientes de una milicia chií respaldada por Irán esta semana en Iraq.

El ejército de Estados Unidos atacó el domingo a la milicia Kataeb Hezbollah, que recibe apoyo de Teherán, y dijo que se trataba de una represalia por el asesinato de un contratista estadounidense la semana pasada luego de un ataque con cohetes a una base militar iraquí del que culpó al grupo.

En la zona había humo del gas lacrimógeno y al menos tres personas parecían tener dificultades para respirar.

Un reportero de The Associated Press en la zona vio llamas que salían del interior del recinto diplomático y a al menos tres soldados estadounidenses en el tejado de la embajada.

No estuvo claro de inmediato qué causo el fuego en la zona de recepción, ubicada cerca del estacionamiento del complejo. A través de un altavoz, un hombre pidió a los manifestantes que no entrasen el reciento diciendo: “El mensaje ha sido entregado”.

La puerta que cedió era una entrada lateral, empleada por los autos que acceden al complejo. Cientos de manifestantes habían avanzado alrededor de cinco metros (16 pues) por un pasillo que lleva al edificio principal, pero seguían a unos 200 metros (yardas) de él.

Cientos de personas se habían congregado frente a las oficinas consulares del gobierno de Estados tras los letales ataques aéreos de Washington que mataron a 25 combatientes.

Antes en el día, y al grito de “¡Abajo Estados Unidos!”, una multitud intentó entrar a los terrenos de la legación diplomática, arrojando botellas de agua y destrozando cámaras de seguridad en el exterior.

El primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, condenó el lunes los ataques aéreos estadounidenses contra bases de las milicias iraquíes respaldadas por Irán, una medida que podría arrastrar aún más a Iraq al conflicto entre Washington y Teherán.

«El primer ministro describió el ataque estadounidense contra las fuerzas armadas iraquíes como un ataque perverso e inaceptable que tendrá consecuencias peligrosas», dijo sobre lo sucedido.

El ataque estadounidense, el mayor contra una milicia sancionada por Bagdad en los últimos años, y los llamados a vengarse suponen una nueva escalada en la guerra de poder entre Washington y Teherán en Oriente Medio.

El intento de entrar a la sede diplomática se produjo tras los funerales por los combatientes abatidos en un vecindario de la capital iraquí. Después de los entierros, los disconformes marcharon hacia la fortificada Zona Verde, hasta llegar a la extensa embajada estadounidense.

Reporteros de The Associated Press vieron como la multitud trató de asaltar el recinto gritando “¡Abajo Estados Unidos!”, “Muerte a EEUU” y “Muerte a Israel”.

Pudo verse a los guardas de seguridad retirándose al interior de la embajada. Los manifestantes fueron avistados colgando banderas amarillas de Kataeb Hezbollah en los muros del complejo.

Thousands of Iraqi mourners have been trying to storm the US Embassy in Baghdad this morning following deadly US airstrikes this week.

The Popular Mobilization Forces have confirmed that the US strikes killed at least 25 of Kataeb Hezbollah's members. pic.twitter.com/wsp2D2W6t8

— Amed Dicle (@ameddicleT) December 31, 2019