El presidente Joe Biden anunciará este jueves que millones de trabajadores federales deberán demostrar que han recibido la vacuna contra el COVID-19 o someterse a pruebas diagnósticas regulares de coronavirus, estrictas medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y restricciones de viaje.

Una persona al tanto de los planes del presidente, que habló a condición de guardar el anonimato para confirmar los detalles que aún no han sido anunciados públicamente, destacó que las nuevas directrices no requieren que la vacunación sea obligatoria para los empleados federales y que aquellos que decidan no inocularse no están en riesgo de ser despedidos.

La nueva política supone un reconocimiento por parte del gobierno de Biden de que, siendo el mayor empleador del país, debe hacer más para impulsar las lentas tasas de vacunación en un momento en que están incrementándose los casos de coronavirus y las hospitalizaciones, impulsados en gran medida por la propagación de la variante Delta, que es más contagiosa.

La decisión de Biden, que de momento no incluye a los militares, daría un plazo de dos meses a los empleados para presentar el registro de vacunación. Aunque algunas autoridades locales ya habían tomado un camino semejante -la ciudad de Nueva York, por ejemplo-, el mandato del presidente demócrata es mucho más poderoso dado su alcance nacional.

“La pandemia que tenemos ahora es una pandemia de los no vacunados”, declaró el mandatario durante una visita el miércoles a una planta de camionetas en Pensilvania, donde exhortó a aquellos que no están inoculados a que por favor, por favor, por favor, por favor acudan a inyectarse. La víspera, Biden comentó que si esos otros 100 millones de personas se vacunaran, estaríamos en un mundo muy diferente.

"Please, please, please, please, if you're not vaccinated, protect yourself and the children out there. It's important," Biden said on his trip to Pennsylvania pic.twitter.com/heiFFLKHyO

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 29, 2021