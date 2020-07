La tormenta tropical Hanna se convirtió en el primer huracán de la temporada. Se transformó de tormenta tropical a huracán categoría 1 cuando pasó por el Golfo de México.

Ahora el huracán Hanna se dirige hacia la costa de Texas en Estados Unidos. Según los datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en ínglés) deberá tocar tierra hoy, informó .milenio.com.

El Centro Nacional de Huracanes informó que el huracán Hanna se encuentra en el noreste del Golfo de México, a 160 kilómetros de Corpus Christi y a 150 kilómetros al noreste de Port Mansfield. Ambas ciudades de Texas.

El Centro Nacional de Huracanes publicó un post al respecto en su cuenta en Twitter: ” Huracán #Hanna Aviso 10A: Los cazadores de huracanes de Noaa y los radares meteorológicos Doppler descubren que Hanna se ha convertido en el primer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico 2020″.

Hurricane #Hanna Advisory 10A: Noaa Hurricane Hunters and Doppler Weather Radars Find Hanna Has Become the First Hurricane of the 2020 Atlantic Hurricane Season. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 25, 2020