Los inmigrantes legales en EEUU ya no tendrán que enfrentarse a los obstáculos impuestos por el Gobierno del expresidente Donald Trump para obtener sus tarjetas de residencia permanente, reportó miamiherald

La regla final de 2019 sobre la causa de inadmisibilidad de la carga pública fue anulada por la Administración Biden.

Esta norma era una dura política que afectaba a los inmigrantes de bajos ingresos que querían ajustar su estatus, así como a los extranjeros que solicitaban visados de inmigrante

,La información fue anunciada esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional.

Due to extraordinary & temporary conditions in Burma that prevent nationals from returning safely, @DHSgov announced the TPS designation for Burma for 18 months. https://t.co/py4DHYC3qh

Upcoming Federal Register notice will provide specific dates for new TPS designation. pic.twitter.com/6uexVJjZUa

— USCIS (@USCIS) March 12, 2021