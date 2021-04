El presidente Joe Biden propondrá un paquete de impuestos que pondrá fin a un beneficio importante para las propiedades adineradas, según reveló The New York Times

La propuesta minimiza drásticamente el impuesto para los herederos, junto con un aumento en la tasa impositiva máxima sobre la renta y fondos para una auditoría del IRS fortalecida, según reveló una persona familiarizada con su propuesta.

This afternoon, I’m joining Vice President Harris and members of Congress to celebrate the passage of the American Rescue Plan. Tune in. https://t.co/qBHFdRxqle — President Biden (@POTUS) March 12, 2021

Terminar con el “aumento de la base”, que permite a los herederos usar el valor de mercado de los activos en el momento de la herencia en lugar del precio de compra real como base de costo para las ganancias de capital cuando se venden las propiedades, significaría facturas de impuestos mucho más altas para los ricos.

El plan de Biden también incluirá una tasa impositiva individual máxima del 39,6% para aquellos que ganen al menos US$400,000, frente al 37% actual, según la persona, que habló bajo condición de anonimato ya que las propuestas aún no son públicas.

Eso podría afectar aproximadamente al 1% de los contribuyentes si se aplican los umbrales de ingresos actuales. La persona no dijo si los US$400,000 también son la cifra para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta.

Breaking News: President Biden is proposing an extra $80 billion for the IRS to crack down on tax evasion by high-earners to help fund his economic agenda.https://t.co/YVEJswZZvR — The New York Times (@nytimes) April 27, 2021

Se pudo conocer que las medidas de Biden incluirán US$80.000 millones para impulsar las capacidades de auditoría del Servicio de Impuestos Internos durante la próxima década para personas y corporaciones adineradas, un cambio que podría generar US$700.000 millones en ingresos, según la fuente.

La administración ya ha pedido más dinero para hacer cumplir su esquema para el presupuesto anual de 2022.

Las propuestas serán elementos clave para compensar el costo del “Plan de Familias Estadounidenses” de Biden que está listo para presentar en un discurso ante el Congreso el miércoles. Se prevé que ese programa, que se espera cueste más de US$1 billón y potencialmente hasta US$1.8 billones, incluirá fondos para licencia pagada, cuidado de niños y educación.

That’s the American Rescue Plan. pic.twitter.com/7pE89mi4C6 — President Biden (@POTUS) March 16, 2021

Las tasas de impuesto sobre la renta más altas para los que ganan más, junto con una tasa de ganancias de capital del 39,6% para aquellos que ganan US$1 millón o más, significan que muchos contribuyentes ricos verán un aumento significativo en los impuestos que adeudan anualmente y cuando vendan inversiones importantes, como acciones. o empresas.

El aumento de las ganancias de capital de Biden afectaría a las parejas que ganan US$1 millón

Revocar el aumento de la disposición básica pondría fin a una exención fiscal de larga data que borra las ganancias de capital de un activo cuando se hereda, lo que significa que gran parte de la apreciación de valores, propiedades y pequeñas empresas no se grava cuando el propietario original muere.

El objetivo de gastar miles de millones más en auditorías es revertir una tendencia de varios años de caída de las tasas de auditoría en el IRS.

Last week, I signed the American Rescue Plan into law and direct payments have begun going out to folks across the country. I know there are a lot of questions about how to receive yours, so we put together this guide: https://t.co/p7m1hVmTCb — President Biden (@POTUS) March 15, 2021

El comisionado Chuck Rettig dijo a un panel del Congreso este mes que hasta un billón de dólares en impuestos podrían quedar sin cobrar cada año.

Dijo que la agencia ha perdido 17.000 miembros del personal de aplicación de la ley desde 2010.

Los demócratas en el Congreso han estado proponiendo formas de aumentar los niveles de auditoría al aumentar la fuerza laboral de aplicación de la agencia y exigir tasas de examen más altas para los que más ganan.

The Biden-Harris Administration has been working around the clock to get America vaccinated. We’ve doubled daily vaccinations, secured enough doses for every American, and opened hundreds of sites across the country. Here’s a breakdown of our progress: pic.twitter.com/q6V8mnZRpK — The White House (@WhiteHouse) March 14, 2021

Un bote de $US 0.000 millones durante una década específicamente para la aplicación del IRS, que promedia US$8.000 millones en fondos adicionales por año, sería un aumento significativo para el IRS, que tiene un presupuesto anual para toda la agencia de aproximadamente US$11.900 millones para el año fiscal 2021. .

The New York Times informó los detalles de la propuesta de auditoría de Biden anteriormente.

Fuente: NYTimes