Este viernes en horas de la noche, la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia en Estados Unidos para la primera vacuna contra el COVID-19. El fármarco aprobado fue el desarrollado por Pfizer y BioNTech.

Este viernes volvió la esperanza para la humanidad, en especial, para los habitantes de Estados Unidos. Debido a que la FDA aprobó el uso de la vacuna Pfizer y BioNTech para erradicar el mortal coronavirus de Wuhan.

Estados Unidos tiene más de tres meses encabezando la lista como el país con más muertes y más contagios debido al COVID 19 Sars Cov 2.

La realidad es que muchos de sus habitantes hacen caso omiso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de EE.UU., la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al experto en pandemias, Dr. Anthony Fauci.

Esa situación ha provocado que para el viernes 11 de diciembre la Universidad de Johns Hopkins reportó en Estados Unidos 16.851.735 de contagiados y 295.539 de fallecidos. Y los casos siguen aumentando.

Millones de dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech, cuya eficacia es de un 95%, pronto se enviarán a todo el país para que la inmunización pueda comenzar en apenas días. Algunos creen que será a partir del próximo lunes 15 de diciembre, es decir bajo el gobierno de Donald Trump.

La vacuna COVID-19 de Pfizer recibirá luz verde para su uso en EE.UU. por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y podría comenzar a aplicarse desde el lunes, anunció esta mañana el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar, La Opinion.

“Tengo buenas noticias”, dijo Azar en el programa “Good Morning America” ​​de ABC. “Hace poco, la FDA informó a Pfizer que tienen la intención de proceder hacia una autorización para su vacuna”.

NEW: HHS Azar says FDA will proceed with emergency use authorization for Pfizer-BioNTech COVID-19 coronavirus vaccine and vaccinations could come as soon as Monday or Tuesday of next week. https://t.co/v1dsjMAvCK pic.twitter.com/48CGRJRTVs

— Good Morning America (@GMA) December 11, 2020