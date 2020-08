El 16 de agosto, pero de 1977, fue uno de los días más oscuros para la historia del rock estadounidense e internacional: Elvis Presley, también reconocido como “el rey del rock”, perdió la vida.

Por redacción MiamiDiario

Su mujer lo encontró en el suelo y en aquel entonces detalló que “era todo sangre”, reportó Filo.

Sin lugar a dudas fue una noticia que sacudió al mundo, canales de televisión y radios interrumpían sus programas para dar a conocer la noticia de que uno de los músicos más reconocidos de la historia había muerto. Aún no se confirmaron las causas de su deceso.

A pesar de que pasaron 43 años, los médicos nunca confirmaron qué fue lo que pasó, al día de hoy suponen que fue un paro cardíaco provocado por el consumo de drogas y medicamentos: Elvis no se encontraba en su mejor momento, convivía con sus fantasmas que le mostraban lo que había sido, estaba excedido de peso, le costaba terminar los shows e incluso durante las giras no podía levantarse de la cama.

“Lo golpeé un par de veces y creía que respiraba. Era todo sangre. No quería pensar que estaba muerto”, describió Ginger Alden, pareja del cantante, en su libro. Ella fue quien lo encontró desplomado en el baño de la mansión de Graceland y en el momento intentó pedirle ayuda a su amigo, Joe Espósito, pero sus intentos de reanimación no fueron suficientes. Elvis fue trasladado al hospital, pero no llegó a tiempo y falleció a sus 42 años.

Más tarde, una multitud se acercó a su casa que por momentos se convirtió en un santuario para despedirse y darle un último adiós. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se pronunció al respecto: reconoció que Elvis había cambiado para siempre el rostro de la cultura popular estadounidense.

Elvis nació el 8 de enero de 1935 en una pequeña localidad de Mississipi conocida como Tupelo y desde chico sintió interés por la música. A sus 18 años, grabó dos canciones (“My Happiness” y “That’s When Your Heartaches Begin”) con el objetivo de regalárselas a su madre y al año siguiente grabó en el mismo lugar una versión de “That’s All Right”, que salió con “Blue Moon of Kentucky”, como lado B.

Más tarde llegaron los éxitos que le dieron la corona para ser hoy uno de los músicos más recordados. En su carrera además se destacó en el cine trabajando en 33 películas.

