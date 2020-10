Para la portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solo un detalle podría hacer cambiar de opinión al presidente Donald Trump para que se le dé paso a un nuevo paquete de estímulo con cheques antes de las elecciones: la Bolsa de valores.

Por redacción MiamiDiario

“De lo que el presidente se preocupa mucho es del mercado de valores, y si él ve que el mercado reacciona a la propagación del virus, y él ve que el mercado reacciona al hecho de que nosotros no alcanzamos un acuerdo que pueda inyectar recursos a la economía, ojalá entonces podamos ir a la mesa de negociaciones de una manera seria para aplastar el virus”, dijo este miércoles la demócrata a Forbes.

Las expresiones de la política se dan en medio de la caída del mercado bursátil en días recientes.

El índice Dow Jones cayó el lunes 650 puntos. Para el miércoles la bajada era de 943 puntos, su peor día desde junio.

The Washington Post, por su parte, destacó que el índice se ha desparramado 2,400 puntos desde el 2 de septiembre, una reducción de un 8%.

Desde la semana pasada, Pelosi y Trump se han repartido culpas por el tranque en las negociaciones para aprobar nueva ayuda económica por coronavirus luego de meses de conversaciones entre la legisladora y representantes de la Casa Blanca.

Trump insiste en que la representante ha aguantado las conversaciones para garantizar fondos a los estados y ciudades de mayoría demócrata.

Pelosi, por su parte, plantea que los republicanos cambiaron el lenguaje de la legislación sin consultar y que el plan de esa delegación no contempla las principales necesidades de las familias trabajadoras en EEUU. Previamente, la portavoz argumentó que hasta que los republicanos no entiendan que la “ciencia” y la “gobernanza” son la clave para aplastar al virus no se podrán finiquitar los detalles del nuevo plan sobre la mesa.

Hoy trascendió que Pelosi envió una carta al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, principal negociador de la Casa Blanca, en la que indica que sigue esperando las respuestas de la Administración en múltiples asuntos de importancia como una estrategia nacional de pruebas de coronavirus, fondos a gobiernos locales y estatales, extensión del seguro por desempleo, cuidado de niños, y protección de responsabilidad civil para negocios, entre otros.

La demócrata además culpó a su contraparte en el Senado, Mitch McConnell, de presionar el botón de pausa en las negociaciones por diferencias sobre el monto de la legislación.

También puedes leer: