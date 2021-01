Al parecer uno de los pronósticos del Dr. Anthony Fauci es una terrible realidad. A pesar de las vacunas contra el coronavirus de Wuhan, al mutar la cepa no es tan efectiva como debería ser. Por ese motivo, los científicos están alerta ante la mutación que sufrió el microorganismo en Sudáfrica.

La nueva mutación que se registró del coronavirus de Wuhan en Sudáfrica parece ser un nuevo reto para los científicos. Además es más peligrosa que la que se descubrió en Inglaterra, así lo indicó el secretario de Salud Matt Hancock.

Según este alto funcionario de la salud británica, este lunes hubo alarma en la comunidad científica debido a que descubrieron una nueva cepa en las zonas costeras de Sudáfrica. Ésta podría ser resistente a las vacunas contra el COVID-19 que ya han sido aprobadas en los Estados Unidos y en Europa, reportó CBS.

Al respecto en una entrevista que tuvo el secretario de Salud Matt Hancock en la BBC Radio, aseguró “Estoy increíblemente preocupado por la variante sudafricana”.

“Este es un problema muy, muy importante … es incluso más problemático que la nueva variante del Reino Unido”, agregó Hancock.

La gran incógnita… ¿Será efectiva o no la vacuna en Sudáfrica?

Para algunos científicos aún no se sabe si realmente será efectiva o no las actuales vacunas aprobadas o que están en revisión para la cepa que está en Sudáfrica.

El profesor John Bell, quien colaboró en la creación de la vacuna de la Universidad de Oxford, aseveró que con respecto a su efectividad en la mutación sudafricana, había un “gran signo de interrogación”.

Bell asevero, “es poco probable que la mutación hiciera que las vacunas fueran ineficaces, pero que podrían necesitar ajustes para brindar tanta protección contra la cepa como lo hacen contra las otras que ya están en amplia circulación en otros lugares”.

Mutación del COVID Sudafricana es la más preocupante

Por su parte, el principal investigador del ensayo de la vacuna Oxford realizado en Sudáfrica, el profesor Shabir Madhi, declaró a CBS News que se habían identificado más de 13 variantes del coronavirus en el país desde el inicio de la pandemia.

Madhi detalló que, “el nuevo, 501.V2, que se ha extendido como la pólvora en las ciudades costeras de Sudáfrica, es la mutación más preocupante del virus hasta ahora”.

No es un hecho que la vacuna no funcionará en esta variante, pero es una consideración que la vacuna podría no tener la eficacia completa”, destacó el conocido científico.

Se han hecho pruebas en Sudáfrica

Tanto Oxford como Johnson & Johnson han realizado pruebas de sus vacunas en ciudadanos de Sudáfrica, incluso han suministrado nuevas dosis desde que se descubrió la nueva variante.

“Aquellos en nuestro ensayo recibieron la segunda dosis durante el tiempo de esta nueva variante, lo cual es extremadamente afortunado”, expresó Madhi, y agregó que esperaba los resultados relevantes del ensayo para la cuarta semana de enero.

Glenda Gray, presidenta del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica y líder del equipo de prueba de la vacuna Johnson & Johnson, confirmó que su prueba también incluyó administrar dosis a los participantes en medio del brote de la nueva cepa.

“Es una suerte que este momento nos permita ver si hay algún cambio con esta nueva variante” en la eficacia de la vacuna, destacó la doctora Gray.

Aseveró que esperan ver los resultados de esta aplicación “hacia fines de este mes”.

“Esta nueva variante no debería retrasar el acceso a la vacuna, pero también significa que debemos estar atentos a las infecciones de avance”, indicó Gray.

Este lunes fueron administradas en un hospital de Oxford, las primeras dosis de la vacuna de la Universidad realizada en conjunto con la farmaceútica AstraZeneca.

Datos del coronavirus en Sudáfrica

El ministro de Salud, Zweli Mkhize, informó ayer en su cuenta en Twitter, que “durante una conferencia de prensa el domingo por la noche, presentó la estrategia de implementación de vacunas de Sudáfrica”.

También anunció que el primer lote de las vacunas contra el coronavirus estarán disponible en Sudáfirca pronto.

Hasta el 4 de enero, el Dr. Mkhize reportó que el número total de confirmados en Sudáfrica es de1.113.349, el número total de fallecidos es de 30. 011 y el número total de recuperaciones es de 911. 573.

