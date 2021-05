Una estudiante de 8º curso de la Yulee Middle School de Yulee, FL, ha sido suspendida durante 10 días tras enfrentarse a los funcionarios de la escuela por el supuesto comentario de un profesor sobre la ropa que llevaba y su cuerpo.

Alice Wagner, de 14 años, dijo a Fox News que llevaba una camiseta sin mangas con una chaqueta abierta por encima cuando la profesora comentó que estaba “dejándolos [sus pechos] a la vista de todo el mundo.”

“Fui al baño, volví y dije: ‘Tienes que dejar de sexualizar a las niñas de 14 años’ y salir de esa situación”, dijo la estudiante.

La adolescente habría acudido a la pizarra para llamar a su madre y también poner el caso en conocimiento de los administradores de la escuela. Fue entonces cuando escuchó que “se le veía el sujetador con la blusa” y acabó discutiendo con los miembros de la junta.

Según Wagner, fue malinterpretada y se le prohibió asistir a las clases durante diez días.

El distrito escolar de Yulee declinó hacer comentarios sobre el asunto citando cuestiones de privacidad relacionadas con un estudiante individual.

La estudiante se dirigió a la prensa para denunciar el caso, que considera un “problema sistémico”.

“Creo que los profesores se dirigen a mujeres con cuerpos maduros”, dijo Wagner. “Así que sólo porque tengo un poco de pecho, soy un objetivo”.

