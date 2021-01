El distrito se alió con la Universidad de Miami, para crear un plan en la que se le harán pruebas a alumnos en edades comprendidas entre los 4 y 18 años de edad.

Estos test se realizarán en las Unidades Móviles del Sistema de Salud, que estarán en los estacionamientos de las instituciones educativas.

El horario en la que se realizarán las jornadas de descartes en Miami-Dade estará comprendido entre las 3:00 pm y 5:00 pm de lunes a viernes.

