En Brian D. Guralnick Injury Lawyers, estamos orgullosos de ofrecer un equipo diverso, que ha construido una fuerte reputación con ambas comunidades de habla hispana y portuguesa en el área de Palm Beach. Cuando un miembro de estas comunidades resulta herido en un accidente y necesita un abogado altamente calificado para ayudar, saben que pueden contar con nosotros. Llámenos hoy a Brian D. Guralnick Injury Lawyers para que podamos ayudarle a entender su caso sin importar el idioma que hable.

NO SÓLO HABLAMOS SU IDIOMA

Además de los miembros de nuestro equipo que hablan español y portugués, también contamos con un personal diverso de herencia latina e hispana. Nuestro trabajo anterior incluye ayudar a clientes de Centroamérica, Sudamérica, Europa y el Caribe. Esta experiencia no sólo facilita que nuestros clientes nos planteen sus casos, sino que también nos permite entender las dificultades y preocupaciones particulares que enfrentan los miembros de las comunidades de habla hispana y portuguesa que han sufrido lesiones en las áreas de West Palm Beach, Boynton Beach y Júpiter.

Entendemos los temores y la incertidumbre que se pueden sentir cuando se sufre una lesión personal grave. Le haremos sentir como parte de nuestra familia cuando trabaje con nuestro equipo y es por ello, que cada cliente con el que trabajamos recibe los recursos VIP, la atención de alto nivel y la experiencia que nuestra oficina ofrece. Nuestro objetivo es servir a nuestros clientes y Demand More® (exigir más) por las lesiones que han sufrido.

Si usted ha sido víctima de una lesión o un accidente en el área de Palm Beach y le gustaría discutir su caso con nuestro equipo, contáctenos ahora para una consulta gratuita.

NUESTRAS ÁREAS DE PRÁCTICA DE ABOGADOS DE ACCIDENTES

Brian, su socio de litigio Sam R. Guelli, y el resto de nuestro equipo de Brian D. Guralnick Injury Lawyers están orgullosos de ofrecer nuestros servicios legales a todos los miembros de las comunidades de habla hispana y portuguesa aquí en el área de Palm Beach, los cuales han sufrido lesiones debido a cualquiera de los siguientes tipos de accidentes:

Accidentes de Coche

Si usted se lesionó en un accidente automovilístico, una de las primeras cosas que notará es la rapidez con la que se acumulan las facturas y los gastos del accidente. Las compañías de seguros intentan aprovecharse de esto y a menudo dificultan que una persona reciba la compensación que necesita cuando está herida en un accidente de tráfico. Por eso, las víctimas de accidentes de tráfico, suelen necesitar abogados con experiencia que puedan obligar a las compañías de seguros a pagarle el dinero que le corresponde.

Las compañías de seguros también pueden ofrecerle un cheque de liquidación rápida para resolver su reclamación por lesiones. Estos cheques de liquidación suelen pasar por alto gastos importantes y también le impiden buscar cualquier otra indemnización. Si acepta uno de estos cheques de una compañía de seguros de automóviles, es probable que renuncie a su derecho a demandarlos por cualquier otra cuestión relacionada con su reclamación. Puede ser tentador aceptar un acuerdo ofrecido por la compañía de seguros; nuestro consejo es no aceptar ninguna oferta antes de hablar con un abogado con experiencia en accidentes automovilísticos en nuestra oficina.

Brian y su equipo han logrado resultados positivos para cientos de víctimas de accidentes y están disponibles para proporcionarle la orientación y el asesoramiento jurídico que necesita. ¡Llámenos hoy para que podamos Exigir Más (Demand More®) para usted!

Accidentes por Resbalones y Caídas

Una reclamación por resbalón y caída, es el resultado de que alguien se caiga y se lesione en la propiedad de otra persona. Un propietario está obligado a ejercer lo que se conoce como el deber de cuidar y mantener su propiedad segura para los visitantes. Un propietario ejerce correctamente este deber de cuidado cuando toma medidas razonables para asegurarse de que su propiedad es segura para los visitantes.

Si resulta herido en un accidente de resbalón y caída, tendrá que demostrar que sus lesiones fueron el resultado de la negligencia del propietario de la propiedad en el mantenimiento de la seguridad para los visitantes. Para tener éxito, tendrá que demostrar que existía una condición peligrosa en la propiedad que debería haber sido asegurada por el propietario.

Nuestro equipo puede ayudarle de tres maneras importantes en un caso de resbalón y caída:

Ayudarle a identificar el motivo de su caída Ayudarle a determinar si la negligencia fue un factor en su caída Ayudarle a determinar si puede recibir una indemnización por sus lesiones

Si tiene curiosidad por la posibilidad de presentar una reclamación por resbalón y caída, entonces es importante que hable con un abogado con experiencia en resbalones y caídas de Brian D. Guralnick Injury Lawyers para que le ayude a determinar sus próximos pasos.

La Negligencia/Muerte por Negligencia

En la mayoría de los casos de lesiones personales, la víctima del caso sobrevive al accidente. Cuando la víctima de un accidente no sobrevive, entonces la demanda puede convertirse en una potencial demanda de homicidio por negligencia, que es presentada por el entorno de la víctima. Una demanda por homicidio por negligencia puede cubrir los gastos que se producen por un accidente, incluyendo la pérdida de ingresos, las facturas médicas, los gastos funerarios, su propio dolor y sufrimiento, así como otros gastos asociados a la muerte de un ser querido.

No hay muchas cosas en la vida que duelan tanto como perder a un ser querido, sobre todo si lo has perdido por la negligencia de otra persona. Además del dolor mental y emocional, muchos no pueden cubrir todos los gastos que se acumularon antes de la muerte del ser querido. Estamos aquí para ayudarle a cubrir esos gastos y exigiremos más (Demand More®) para usted como nuestro cliente.

En Brian D. Guralnick Injury Lawyers, estamos comprometidos en ayudar a las personas a hacer que otros sean responsables por sus acciones causantes de una lesión o muerte. Nuestro compromiso inquebrantable es con usted y sus seres queridos, y haremos todo lo posible para ayudarle en estos difíciles momentos.

OTROS TIPOS DE RECLAMACIONES QUE NUESTROS ABOGADOS DE WEST PALM BEACH GESTIONAN

Nuestro equipo de abogados Brian D. Guralnick Injury Lawyers también puede ayudarle con las reclamaciones relacionadas con otros tipos de accidentes, incluyendo:

Accidentes de camiones: Los accidentes que ocurren en nuestras carreteras pueden ser especialmente peligrosos e incluso mortales si el accidente implica a un camión de transporte de gran tamaño. Los camiones de gran tamaño circulan constantemente por nuestras carreteras, y es necesario tener especial cuidado al conducir cerca de ellos por una cuestión de seguridad personal.

Accidentes de motocicleta: Estos accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar y la falta de protección que tiene un motociclista pone a los motociclistas en una posición peligrosa. Incluso con el uso adecuado del casco, un accidente de moto puede provocar lesiones graves e incluso mortales.

Accidentes de peatones: Se supone que los conductores siempre deben tener más cuidado cuando hay peatones cerca. Se sabe que los conductores en Florida no tienen en cuenta a los peatones y conducen de forma agresiva y peligrosa. Cuando los conductores actúan de esta manera, personas inocentes pueden resultar heridas y muertas.

Si usted o un ser querido ha sufrido una lesión por cualquiera de las circunstancias mencionadas anteriormente en cualquier lugar del estado de Florida, entonces, ¡llámenos a Brian D. Guralnick Injury Lawyers para que podamos ayudarle hoy!

PÓNGASE EN CONTACTO CON BRIAN Y SU EQUIPO AHORA PARA PODER EXIGIR MÁS

El equipo de Brian D. Guralnick Injury Lawyers Demand More® (exige más) y usted también debería hacerlo. Si usted es un miembro de la rica y diversa comunidad de habla hispana o portuguesa en el área de Palm Beach y necesita hablar con un abogado acerca de una lesión personal o muerte injusta debido a la negligencia de otro, Brian y su personal multilingüe están a la espera. Para programar una consulta gratuita con uno de nuestros abogados que hable su idioma, llámenos hoy al (561) 983-4395 o contáctenos en línea. Tomamos casos en todo el estado de Florida y estamos ubicados en West Palm Beach, Boynton Beach y Júpiter FL para su mayor comodidad. ¿No es hora de que usted Exija Más?

