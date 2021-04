Este fin de semana podrá disfrutar de las actuaciones de Lil Wayne, Tekashi 6ix9ine, 2 Chainz, Tyga, Cris Cab y Kidd Lee.

El festival de música en persona de Thriller tendrá lugar en el aparcamiento del Miami Marine Stadium.

Los aficionados también podrán retransmitir en directo el concierto repleto de estrellas en pago por visión en Fite.tv. El evento PPV incluye repeticiones ilimitadas durante 48 horas.

Los que se encuentren en la zona pueden comprar las entradas para el festival repleto de estrellas aquí.

Los aficionados al hip-hop de fuera de la ciudad están de suerte, porque el Trillerfest Miami también se retransmitirá en directo en todo el mundo.

🚨 #Trillerfest UPDATE 🚨@6ix9ine & #BoostxTriller #StepUp to the Mic winner @kiddLee_ will now be performing on Day 1!

Get your tickets here: https://t.co/h2pVgv5EDs pic.twitter.com/S9xwZHut1p

— TRILLER (@triller) April 23, 2021