El operador de minería de criptomonedas Core Scientific anunció el miércoles que cotiza en el Nasdaq a través de una fusión con Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp.

El acuerdo con la compañía de adquisición de propósito especial valora a Core Scientific en aproximadamente $ 4,3 mil millones

Core Scientific es uno de los mayores mineros de criptomonedas de Estados Unidos.

Today we announced that we have entered into an agreement and plan of merger with $XPDI which will result in @Core_Scientific becoming a publicly traded company on @Nasdaq: https://t.co/CoswIXwCoF — Core Scientific (@Core_Scientific) July 21, 2021

Se trata de la última señal de que el creciente protagonismo del país como centro de minería de bitcoins no hará más que aumentar a medida que China, líder del mercado desde hace mucho tiempo, siga tomando medidas en este ámbito.

Como parte del acuerdo, que aún está sujeto a la aprobación de los accionistas, Core se fusionará con la compañía de adquisición de propósito especial Power & Digital Infrastructure y recibirá unos 345 millones de dólares para invertir en equipos e infraestructura adicionales, reportó Forbes.

La empresa con sede en Washington, que también vende alojamiento y hardware de blockchain, reveló que espera ingresos totales de 493 millones de dólares y ganancias ajustadas de 203 millones de dólares este año, seguidos de ingresos de 1.100 millones de dólares y ganancias de casi 600 millones de dólares en 2022.

Core minó 1.683 bitcoins, actualmente por valor de unos 53 millones de dólares, en el primer semestre del año en sus instalaciones de Georgia, Kentucky y Carolina del Norte; se está construyendo un cuarto almacén en Dakota del Norte

Se espera que los actuales accionistas conserven todo su capital actual, un total de aproximadamente el 89%, en la empresa combinada.

El miércoles, Argo Blockchain, otro minero de criptomonedas que ya cotiza en la Bolsa de Londres, también anunció sus planes de comenzar a cotizar en los Estados Unidos, diciendo que ha presentado un prospecto confidencial ante la Comisión de Valores y Bolsa para una propuesta de cotización.

Antecedentes clave

Estados Unidos se ha convertido rápidamente en el segundo centro de minería de bitcoins del mundo.

Según datos de la Universidad de Cambridge, casi el 17% de toda la minería de bitcoins del mundo se lleva a cabo en EE.UU., unas tres veces más que su cuota hace apenas un año.

Por su parte, la cuota de China se ha desplomado hasta el 45% desde el 80% anterior. Se espera que esta cifra disminuya a medida que más provincias anuncien planes radicales para prohibir la minería de criptomonedas con el fin de frenar los riesgos medioambientales.

La semana pasada, la provincia china de Anhui se convirtió en la última región en bloquear la práctica para ayudar a aliviar la esperada escasez de energía.

Cita crucial

Darin Feinstein, el fundador de Core Scientific, señaló que “durante los últimos 18 meses, hemos tenido un serio crecimiento de la infraestructura minera en los Estados Unidos”, dijo a CNBC la semana pasada.

Agregó que “hemos notado un aumento masivo de operaciones mineras que buscan trasladarse a Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos”.