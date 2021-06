Una nueva enmienda para que el uso de la marihuana recreativa fuese legal en Florida, fue rechazada este jueves por la Corte Suprema del Estado.

Esta propuesta se tenía pensada llevar a votación en las elecciones, del 2022. Pero el máximo tribunal del estado decidió que no se tomara en cuenta.

En una decisión que quedó 5a 2, la Corte Suprema de Florida dijo que el lenguaje de la boleta propuesto para las elecciones, que dice que la marihuana es “para uso limitado y para personas mayores de veintiún años de edad” es engañoso.

La enmienda que tenía por nombre “Regular la marihuana de una manera similar al alcohol para establecer restricciones de edad, licencias y otras”, ya enfrentaba una batalla cuesta arriba.

Su patrocinador, Sensible Florida, tenía solo 29,000 de las más de 890,000 firmas de votantes necesarias para ingresar a la boleta.

El tribunal dijo que nada en la redacción real de la propuesta limita el uso de marihuana.

Florida Supreme Court Says No to Recreational Marijuana Ballot Proposal https://t.co/vPFn9HzN3R

— NBC 6 South Florida (@nbc6) June 17, 2021