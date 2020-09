El sueño de casi cualquier actor de Hollywood es convertirse en el agente 007. Todo parece indicar que el inmortal James Bond ya tiene reemplazante. Ha trascendido que Tom Hardy, de 43 años, sustituiría a Daniel Craig en el icónico personaje.

Por Redacción Miami Diario

Al parecer, luego de que la próxima entrega del espía se estrene en noviembre de este año, Daniel Craig se despide del papel a los 52 años y tras un total de cinco producciones. En los últimos días surgieron fuertes rumores de que su sucesor va a ser el protagonista de “Peaky Blinders”. Sin embargo se espera un anuncio oficial.

También se habló de que habría sido Universal Pictures quien habría filtrado a Hardy como el elegido para ver el impacto en el público a través de redes sociales, el cual al parecer, ha sido positivo.

Según medios especializados, el actor había audicionado exitosamente para el rol y ya en julio se encontraba en tratativas. Sin embargo, la pandemia demoró todo. El intérprete lleva 20 años de carrera cinematográfica y es conocido como uno de los tipos duros de la industria del cine. Es todo un experto en películas de acción. Entra sus actuaciones más destacadas se puede citar “Mad Max: Furia en la carretera” (2015) y “Batman: el caballero oscuro” (2012).

En “El renacido” su papel lo llevó a ser nominado a un Oscar. Hardy y Leonardo DiCaprio ya habían coincidido en “El Origen”, en el año 2010, pero fue bajo las órdenes de Alejandro González Iñárritu cuando pasaron de ser colegas a muy buenos amigos; tanto que el londinense llegó a tatuarse el nombre de su compañero. Fue por una apuesta. DiCaprio estaba convencido de que la interpretación de Hardy iba a darle su primera nominación al Oscar, pero el británico lo creía imposible, así que la dupla apostó. Y quien perdiera debía tatuarse lo que el ganador quisiera. Finalmente, Hardy terminó, entre su cuerpo cubierto de tatuajes, con otro más con la frase “Leo knows everything” (Leo lo sabe todo) en el brazo. Además, aseguró en una entrevista que DiCaprio jamás lo hubiera hecho si hubiera perdido.

Otros reconocidos actores que llegaron a sonar para el papel del nuevo James Bond fueron Henry Cavill, Michael Fassbender, Tom Hiddleston, Tom Holland, Idris Elba y Richard Madden.

De confirmarse el nombramiento de Hardy el actor se uniría a compañeros de profesión como Sean Connery y Pierce Brosnan que tuvieron la oportunidad de interpretar al célebre espía en la pantalla grande.

El filme número 25 de la franquicia, “No Time to Die”, tuvo algunos contratiempos. Craig sufrió una lesión en su tobillo durante el rodaje de una escena de acción y luego hubo una explosión en los estudios Pinewood, ubicado en las afueras de Londres. Está dirigida por Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) y escrita por la guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge, conocida por Fleabag y Killing Eve. Por la pandemia de coronavirus, el estudio tuvo que pasar la fecha de estreno para el 21 de noviembre.

Además de Craig, la película cuenta con un gran reparto: Ana de Armas, Lashana Lynch, Léa Seydou, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Billy Magnussen y Ralph Fiennes.

Fuente: La Nación

También te puede interesar: