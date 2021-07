El promotor del ultralujo Four Seasons at the Surf Club en Surfside ha adquirido el hotel Four Seasons Miami en Brickell por unos 130 millones de dólares, según ha sabido The Real Deal.

La adquisición da a Fort Partners el control de las cuatro propiedades del Four Seasons en el sur de Florida, incluidas las de Palm Beach y Fort Lauderdale. El hotel de 221 llaves situado en el 1435 de Brickell Avenue, en Miami, forma parte de una torre de uso mixto de 70 plantas que también incluye oficinas, condominios residenciales, un gimnasio Equinox, locales comerciales y un aparcamiento.

El precio de venta equivale a unos 588.000 dólares por habitación.

Fort Partners, con sede en Miami, financió la compra con un préstamo de 105 millones de dólares de Madison Realty Capital, con sede en Nueva York, según un comunicado de prensa. Madison se negó a proporcionar un precio de compra, pero las fuentes dijeron que la propiedad se negociaba por unos 130 millones de dólares.

Fort Partners, dirigida por Nadim Ashi, tiene previsto renovar el hotel, según el comunicado. Josh Zegen, director gerente y cofundador de Madison, dijo en un comunicado que Fort planea modernizar las habitaciones, la piscina y el vestíbulo del hotel, así como las opciones de comida y bebida.

Ashi no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Jim Dockerty, Kevin Davis y Mark Fisher de JLL representaron a Fort Partners en la operación.

Westbrook Partners, con sede en Nueva York, adquirió el hotel Brickell hace más de una década como parte de un acuerdo de tres hoteles con Millennium Partners, pagando 40 millones de dólares para eliminar la deuda de la propiedad de Miami, según el Wall Street Journal. Westbrook vendió el hotel a Fort Partners.

Millennium Partners completó la torre en 2003, entonces el rascacielos más alto de Miami. Los restaurantes del hotel incluyen el Edge Steak & Bar.