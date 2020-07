La naturaleza no nos deja de sorprender, y al parecer aún nos falta mucho por conocer en relación con las especies que comparten la Tierra con nosotros y es el caso de la tortuga amarilla.

Tal es el caso de una rara especie recién descubierta en la India y se trata de una tortuga amarilla con ojos rosados, reportó WSVN.

En un inicio, los expertos que la hallaron pensaron que se trataba de una especie nueva; sin embargo, luego de numerosos estudios, revelaron que en realidad se trata de una extraña mutación genética de un ejemplar ya conocido: la tortuga albina.

“Todo el caparazón y el cuerpo de la tortuga encontrada es de color amarillo. Es una tortuga rara, nunca he visto una como esta”, expresó uno de los investigadores acerca de este ejemplar.

A su vez, Susanta Nanda, oficial de los servicios forestales de la India, compartió imágenes de la tortuga amarilla en sus redes sociales, donde esta se aprecia dentro de un estanque: “Hace unos años, los habitantes de Sindh registraron una de esas anomalías. Lo más probable es que se trate de un albino”.

‘I haven’t seen such a turtle in my life ever’ – Rare yellow turtle rescued in India pic.twitter.com/RyIYxQv7Mz

— Reuters (@Reuters) July 20, 2020