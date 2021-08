El Dr Anthony Fauci pidió este martes disculpas por una predicción que había hecho públicamente el lunes de que Estados Unidos tardará más de un año en controlar el coronavirus, se sea, hasta el otoño de 2022.

El Dr Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden ofreció una disculpa y dijo que quiso decir que el objetivo de controlar totalmente la pandemia de coronavirus puede estar al alcance antes, en la primavera de 2022 en lugar del otoño, como había dicho el lunes, pero solo si las personas que se niegan a vacunarse deciden recibir la vacuna, reportó CNBC.

“No, Anderson, tengo que disculparme”, le dijo Fauci al presentador de CNN Anderson Cooper.

“Cuando escuché la grabación, quise decir la primavera de 2022, así que hablé mal. Y en la conversación con Mary Louise Kelly, ella estaba diciendo, ¿cuándo cree que podemos tener algo de control? Y le dije que si podemos pasar este invierno y lograr que la inmensa mayoría de los 90 millones de personas que no han sido vacunadas se vacunen, espero que podamos comenzar a tener un buen control en la primavera de 2022. No me refería al otoño. Me equivoqué, mi error” contó el Dr Fauci.

Anteriormente, en NPR, Fauci hizo el comentario sobre que era posible controlar la pandemia de coronavirus en Estados Unidos en el otoño de 2022.

En esa entrevista, Fauci dijo que este resultado dependía de la vacunación generalizada, un tema polémico que persiste más de ocho meses después de que las vacunas contra Covid-19 estuvieran disponibles para el público, ya que la variante delta más contagiosa causa un nuevo aumento en los casos y los funcionarios de salud presionan por una tercera dosis de vacunas contra Covid-19 de refuerzo.

“Si todo sale como queremos”, había dicho el lunes Fauci, en una entrevista transmitida en CNN, “y realmente conseguimos que la abrumadora mayoría de las personas se vacunen. Creo que a medida que nos adentramos en el otoño y el invierno, podríamos comenzar a tener un buen control sobre esto a medida en el otoño de 2022”.

Al responder a la pregunta de seguimiento de Cooper sobre lo que quiso decir con obtener “control” del coronavirus, Fauci dijo que se traducía en un “grado de protección general general de la comunidad” que podría ver un retorno a “un grado de normalidad”.

Pero el Dr Fauci no definió qué porcentaje de la población tendría que vacunarse para controlar la pandemia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) otorgó la aprobación completa a la vacuna COVID-19 de dos dosis de Pfizer-BioNTech el lunes, una medida que la administración de Biden espera que convenza a los que se resisten a recibir las vacunas.