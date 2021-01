Estados Unidos reiteró este lunes 04 de enero su respaldo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que Washington y una cincuentena de países reconocen como presidente interino de Venezuela, y aseguró que va a desconocer a la Asamblea Nacional que tomará posesión el martes 5 de enero, tras unas elecciones consideradas “fraudulentas” por distintos sectores, reportó state.gov

A través de su sitio web, el Departamento de Estado de EEUU recordó que el 6 de diciembre de 2020, “el ilegítimo régimen de Maduro organizó elecciones legislativas fraudulentas en Venezuela. Sesenta países de todo el mundo se reunieron para emitir declaraciones conjuntas, incluyendo las emitidas por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional, o emitieron su propia declaración, rechazando las elecciones fraudulentas. Este organismo fraudulentamente elegido ha ocupado ahora el Palacio Federal Legislativo de Caracas. Consideramos que este grupo es ilegítimo y no lo reconoceremos ni sus pronunciamientos”.

En ese sentido, el Gobierno de los Estados Unidos reiteró su apoyo al presidente interino Juan Guaidó.

The U.S. supported the Consulta Popular election, a free and fair vote which exposed Maduro's fraud and amplified the will of the Venezuelan people. pic.twitter.com/wDASwhgDrx

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 4, 2021