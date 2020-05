El pasado del Sheriff Gregory Tony involucra una homicidio en Filadelfia hace 27 años

Una declaración jurada, firmada por el Sheriff de Broward Gregory Tony bajo juramento en enero de 2020 del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, obtenida por FloridaBulldog.org, creó más preguntas sobre el reciente informe de que Tony disparó y mató a un hombre cuando crecía en un barrio del centro de Filadelfia.

Tony en entrevista con Local 10 el domingo en la sede de la BSO sobre la historia que salió el sábado confirmando el incidente de 1993, cuando el sheriff tenía 14 años, donde disparó y mató a Héctor Rodríguez de 18 años.

«No hubo crimen, ni arresto y esto fue considerado un caso de autodefensa, como debería haber sido», dijo el oficial Tony al portal.

La historia del grupo de noticias de vigilancia declaró que el incidente, el 3 de mayo de 1993, resultó en que Tony fue acusado por primera vez como adulto, pero que el juicio por homicidio se trasladó al tribunal de menores, donde el adolescente fue declarado no culpable. El juez selló el expediente del tribunal.

La declaración jurada de la FDLE obtenida por FloridaBulldog.org publicada el miércoles pregunta en la pregunta No. 4. «Tenía un historial criminal sellado o borrado». Tony marca la casilla «Falso».

«Nunca surgió en mis revisiones de antecedentes o autorizaciones, ya que era menor de edad y no cometí ningún delito, ya que fue en defensa propia», dijo Tony al sitio web político de San Petersburgo, Florida Politics, después de que se publicara el informe de la bomba el sábado.

Bajo la ley de Pennsylvania, los menores no son arrestados, pasan por una petición de delincuencia. El sellado de un expediente judicial se aplica a las no condenas, a los delitos sumarios y a la mayoría de las condenas por delitos menores no violentos, incluyendo la conducción en estado de embriaguez, el robo en tiendas y la prostitución.

A principios de este mes, Tony entregó su solicitud de aplicación de la ley a la policía de Coral Springs, pero su única revelación fue el uso de marihuana a principios de 1990.

Entonces, ¿por qué Tony no reveló la información cuando se convirtió en oficial de la ley en Coral Springs, donde una vez fue sargento, o cuando fue nombrado jefe de la Oficina del Sheriff de Broward en 2019?

«Ya sea que lo haya dicho en una entrevista o que lo diga ahora mismo, esto no es algo de lo que tenga miedo de hablar en público», Tony le dijo a Local 10 el domingo. «Pero la realidad es que, en un proceso de solicitud, cuando vienes a buscar un empleo, uno, no requiere que lo saques a relucir, y dos, no quiero ser un niño negro de 14 años que sobrevivió a un tiroteo. No quiero ser la víctima de alguien».

Sostiene que no hubo ningún arresto en ese momento y que fue absuelto de cualquier delito cuando era menor. Le dijo al Local 10 que fue un encuentro violento con Rodríguez.

«Desafortunadamente, tuvimos una disputa con él – mi hermano y yo – frente a nuestra casa y nos amenazó con matarnos y literalmente sacó un arma. No tuvo ningún problema en dispararnos allí mismo», dijo Tony, llamándolo un acto de defensa propia.

Tony cree que la publicación de esta historia de casi tres décadas de antigüedad está motivada políticamente porque se presenta a las elecciones del 2020 para mantener su puesto como Sheriff del Condado de Broward y esta es una forma de manchar su nombre. «Se está usando como una herramienta política», le dijo a Local 10.

