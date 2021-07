Un total de 18.000 camas ecológicas y reciclables se repartirán en las 3.800 habitaciones donde se alojarán los participantes del importante evento deportivo y se denominan “antisexo”.

“Estas camas pueden aguantar hasta 200 kilos”, explicó el director general de la Villa Olímpica, Takashi Kitajima, en una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, subrayó que “se romperán si saltas sobre ellas”.

Si bien los anfitriones no comentan si las insólitas camas realmente tienen que ver con la seguridad sanitaria, también optaron por romper la tradición de repartir preservativos entre los atletas.

A modo de comparación, en los JJOO de Río se repartieron 450.000 condones, unos 42 por cada deportista. En cuanto a los participantes de los Juegos Olímpicos de Japón, solo los recibirán a su marcha, como una especie de recuerdo.

“El objetivo no es que los usen en la Villa Olímpica, sino que pediremos a los atletas que se los lleven de vuelta a sus países de origen para ayudar a concienciar sobre las enfermedades de transmisión sexual y su erradicación”, señaló Kitajim

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes

Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.

I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo

— Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021