El centro comercial Dolphin Mall ahora cuenta con un nuevo centro de vacunación. Así lo informaron las autoridades de Miami-Dade tras su instalación. La medida surte efecto para hacer que el proceso de inoculación sea más factible y fácil para los residentes del Condado.

Ante esto, la alcaldesa de esa localidad, Daniella Levine Cava, indicó que su administración ha aumentado el nivel de trabajo, a fin de impedir que ninguna persona se quede sin el acceso a la vacuna.

Además, agregó que las vacunas se han llevado a múltiples lugares en los que hayan personas, por lo que se encargó de mencionar algunos.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL CENTRO DE VACUNACIÓN EXACTAMENTE?

El centro de vacunación puede encontrarlo en el área en la que se ofrece servicio de estacionamiento de autos, es decir, el valet parking, ubicado dentro del centro comercial Dolphin Mall, en las adyancencias del restaurante Cheesecake Factory, en 11401 NW 12 ST, Miami, FL 33172.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ATENCIÓN Y QUÉ VACUNA APLICAN?

El centro de vacunación que se ubica en este establecimiento comercial, atiende a los ciudadanos los siete días de la semana, en un horario de 1:00 de la tarde, hasta las 8:00 de la noche. La inyección que administran es la Pfizer.

Se conoció que no es necesario que se paute una previa cita, aunque se recomienda que se inscriba virtualmente (clic aquí) o que se comunique al siguiente número de contacto: 305-614-2014, puesto que esto le hará ahorrar tiempo.

